Naiste jalgpallikoondise kodumäng kolitakse koroonapiirangute tõttu Lätti

"Eesti Vabariigi reeglid on sellised, et väljastpoolt Euroopa Liitu, Schengeni ala ja Suurbritanniat tulevatel inimestel kehtib 14-päevane isolatsioonireegel ja seda nõuet ei ole võimalik ka eelneva testimisega – ei piiripealse testimisega ega varasema testimisega – kuidagi maha võtta. Jalgpalliliit suhtles juuli lõpus ja augusti alguses aktiivselt kultuuriministeeriumiga, kus me andsime enda vajadustest märku – millised on meie mängud nii Euroopa Liidu riikidega kui ka väljastpoolt Euroopa Liitu ja seejuures andsime teada, et 22. septembril on meil tulemas Eesti-Venemaa mäng," selgitas Uiboleht ERR-ile antud intervjuus.

"Palusime juba augusti alguses nendeks mängudeks jalgpallile eraldi luba ja kultuuriministeeriumi vastus oli, et nad taotlevad erandit kogu spordivaldkonnale, kuna see ei ole ainult jalgpalliküsimus, vaid puudutab ka teisi spordialasid. Lõplik vastus tuli eile, kus mitu korda arutatud teema päädis sellega, et valitsus otsustas erandit mitte teha. Meie olime sunnitud taskus hoidma varuvarianti, et kui seda erandit ei tule, siis peame edaspidi hakkama mängima näiteks Lätis. Läti riik on pannud paika, et oluliste rahvusvaheliste spordisündmuste puhul lubatakse riiki sportlased, kes on eelnevalt testitud ja kes viibivad kohapeal eraldatuses. Sellest lähtuvalt toimub Eesti - Venemaa EM-valikmäng Lätis Jurmalas."

"Probleem võib tekkida ka oktoobris: kui jäävad kehtima need samad reeglid, mis praegu, siis oktoobris kahte meeste koondise Rahvuste liiga mängu Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga ja ka U-21 valiksarja mängu Serbiaga ei oleks võimalik Eestis pidada."

"Suhtlesime eelnevalt ka terviseametiga, kelle seisukoht oli, et see mäng ja ka teised sarnased jalgpallimängud võiksid Eestis toimuda, kui järgitakse kokkulepitud rangeid nõudeid. Kindlasti see olukord ei puuduta ainult jalgpalli, vaid laiemalt kogu sporti. Euroopa Liidu sees on meil kõik korras, aga erinevatel Eesti spordialadel ei saa meie ju oma vastaseid valida. Kui on toimunud juba valiksarja loos ja vastu tuleb Serbia või Venemaa, tekib kohe probleem. Probleem võib tekkida ka oktoobris: kui jäävad kehtima need samad reeglid, mis praegu, siis oktoobris kahte meeste koondise Rahvuste liiga mängu Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga ja ka U-21 valiksarja mängu Serbiaga ei oleks võimalik Eestis pidada."

"Need kuupäevad (valikmängude ja Rahvuste liiga kohtumiste - toim.) olid kultuuriministeeriumile juba augusti alguses teada ja loomulikult me proovime oma seisukohta veel selgitada. Oleme rääkinud muidugi Eesti Olümpiakomiteega ja veelkord kultuuriministeeriumiga. Lõpuks ei ole see jalgpalli mure, vaid see puudutab ka teisi. Kõige lihtsam näide on see, kui Kalev/Cramo hakkab mängima VTB Ühisliigat, siis nende vastased, kes tulevad laialt Venemaalt, seisavad täpselt samasuguse probleemi ees. Neil ei ole seda võimalust Eestisse tulla. Samas ralli (Rally Estonia - toim.) või triatloni (Ironman - toim.) puhul tehti selline erand, kus oli võimalik tulla ka väljastpoolt Euroopa Liitu ja Schengenit. Meie hinnang on see, et kui tulevad sportlased, siis on nad eelnevalt testitud, nad on kontrollitud keskkonnas ja nad ei lävi kohalike inimestega. Sellel mängul puuduvad ka pealtvaatajad ning siis sisuliselt puudub risk viiruse levikuks. Meile tundub mõistlik taotleda sellise juhul erandit."

"Septembrikuus, mil toimusid Rahvuste liiga mängud, siis ainus riik, kes ei mänginud oma kodus, oli San Marino, kes mängis oma kodumängu 30 km kaugusel Itaalias. Kõik teised said oma mängud kodus mängida. Mida aeg edasi, seda suuremaks ma arvan, et see probleem läheb. Valdav osa riike on tekitanud sellised võimalused ja Läti on selles osas hea näide. Nakatumiskordaja on Lätis suhteliselt väike, kuid piirangud on suhtelised ranged ja nad võtsid juba suvel vastu otsuse, et sellised olulised spordisündmused on need, kuhu on võimalik kindlas ja kontrollitud keskkonnas tulla ka väljastpoolt Euroopa Liitu."