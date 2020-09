Vips edestas F2 etapil Schumacherit ja jõudis esimest korda pjedestaalile

Sprindivõistlust teiselt stardipositsioonilt alustanud Vips jäi alla vaid taanlasele Christian Lundgaardile (ART Grand Prix), kellele kaotas 14,8 sekundiga, ja šveitslasele Louis Deletrazile (Charouz Racing System), kellele jäi alla napi 0,5 sekundiga.

Eesti vormelipiloot, kes sai Mugello ringrajal peetud laupäevasel põhisõidul seitsmenda koha ja avas sellega vormel-2 sarjas punktiarve, edestas täna ka sarja üldliidrit Mick Schumacherit (Prema Racing), kes jäi eestlasele alla 3,1 sekundiga ning sai neljanda koha.

Sarja üldarvestuses teenis Vips tänase kolmanda kohaga kümme punkti ja etapiga kokku 16 silma. Sellega hoiab eestlane kokkuvõttes 16. kohta.

Vormel-2 sari jätkub ülejärgmisel nädalal Venemaal Sotšis. Seejärel järgneb kuuajane paus, pärast mida sõidetakse hooaja viimased kaks etappi Bahreinis.

