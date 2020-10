FIA otsus aitab Vipsi sammukese lähemale F1 sarjale

FIA superlitsentsi ehk F1 sarja litsentsi saamiseks tuleb koguda 40 punkti. Seni sai neid koguda kolme aastaga, kuid nüüd pikendati aega neljale aastale, arvesse lähevad selle perioodi kolm paremat hooaega.

FIA selgitas, et see võimalus rakendub sõitjatele, kel polnud maailmas valitseva keerulise olukorra tõttu 40 punkti kokku saada. Pikendust saavad sõitjad, kel on koos vähemalt 30 punkti ja kes on pidevalt näidanud enda head sõiduoskust.

20-aastane Vips pidi võistlema Jaapani Super Formula sarjas, kuid koroonaviiruse tõttu jäi see plaan katki ning see annab talle võimaluse taotleda superlitsentsi. Praegu võistleb Vips vormel-2 MM-sarjas ja lisaks teeb kaasa ka Formula Regional vormel-3 sarjas.