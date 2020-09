Jüri Vips kihutas F2 sarjas esmakordselt punktikohale

Eestlane oli seitsmes ka kvalifikatsioonis, kuid pidi konkurendi segamise tõttu startima kolme positsiooni võrra madalamalt. 33-ringiline võistlus kergitas ta aga seitsmendaks tagasi.

19. ringil läks eestlasel boksis tavapärasest pisut enam aega, sest mehaanikutel oli probleeme vasaku esiratta kinnitamisega.

Võistluse jooksul oli ka mitu avariid ja üks neist sündis napilt eestlase ees:

Shot of the season?!



Juri certainly had a VIP seat for that clash ????



The Estonian is in P7 and on course for his first points#TuscanGP ???????? #F2 pic.twitter.com/yD9umAkWZa