Hamilton jätkab ajasõitude võitmist

"See rada on fenomenaalne. See ringrada on tõeline katsumus," kommenteeris Hamilton. "Ma olen teinud kõvasti kodutööd, et parandada oma sõidujoont ja seadistust. Viimaks sain ka ringi, mida vajasin."

Teiseks tuli tema tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,059) ning teiselt stardireast lähevad pühapäeval teele Max Verstappen (Red Bull; +0,365) ja Alexander Albon (Red Bull; +0,810).

Ferrarid olid paremad kui eelmisel etapil Monzas. Charles Leclerc oli kvalifikatsioonis viies (+1,126) ja Sebastian Vettel 14.

Eelmisel etapi üllatusvõitja Pierre Gasly (AlphaTauri) tegi oma hooaja kehvima ajasõidu, mis tõi vaid 16. koha.