Avariide tõttu lausa kaks kordusstarti saanud Toscana GP võitis Hamilton

Esmakordselt Ferrari koduõueks oleval Mugello ringrajal toimunud GP-etappi oli sõidetud vaid paar kurvi, kui kokkupõrge Kimi Räikköneniga (Alfa Romeo) lülitas konkurentsist nii eelmise etapi võitnud Pierre Gasly (AlphaTauri) kui Max Verstappeni (Red Bull), kuigi viimane võitles selleks hetkeks juba tehniliste probleemidega.

Rajale tuli turvaauto, mille lahkumise järel toimus stardisirgel uus suur avarii. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) sõitis tagant otsa Kevin Magnussenile (Haas), nendega põrkasid omakorda kokku Nicholas Latifi (Williams) ja Carlos Sainz (McLaren).

Kuigi kõik neli pääsesid avariist vigastusteta, olid nad sunnitud katkestama ning et rada oli lõhutud masinate küljest lahti lennanud osi täis, lehvitasid korraldajad punast lippu ja suunasid sõitjad tagasi boksidesse.

"Avarii oli üsna hirmutav," sõnas Sainz pärast intsidenti. "Sõitjaterivi tagumises otsas oli tunne, et võistlus oli [pärast turvaauto lahkumist] jätkumas, vajutasime gaasi põhja, kuni lõpuks mõistsime, et oli vara. Sõitsime väga suurtel kiirustel, ehk see avarii oleks võinud lõppeda palju hullemini. Ei ole meeldiv sõita 280 km/h ja avastada, et stardisirgel on kolm aeglaselt liikuvat autot," tõdes hispaanlane.

Kordusstardi järel jäi võistlustulle vaid 13 sõitjat, 42. ringil lõppes etapp ka Lance Strolli (Racing Point) jaoks, kes sõitis rehvipurunemise järel suurel kiirusel barjääri. Kanada sõitja lahkus samuti omal jalal, kuid tema suitsevat masinat kustutati mitmete tulekustutitega ja võistlus jäeti pärast seda taas pooleli.

Pärast teist kordusstarti suutsid kõik alles jäänud 12 sõitjat finišisse jõuda, etapi võitis Lewis Hamilton 4,8-sekundilise eduga tiimikaaslase Valtteri Bottase ja esmakordselt pjedestaalile pääsenud Alexander Alboni (Red Bull, +8,0) ees.

Neile järgnesid Daniel Ricciardo (Renault), Sergio Perez (Racing Point), Lance Norris (McLaren) Daniil Kvjat (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), hooaja esimesed punktid noppinud Räikkönen ja Sebastian Vettel (Ferrari). Esimesena jäi punktideta Williamsi britt George Russell, kes pole siiani suutnud F1-sarjas punktiarvet avada.