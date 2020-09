Tirreno - Adriatico velotuuril vahetus liider, Kangert langes kolm kohta

Kõrgeima kategooria lõputõusuga ränga etapi finišis edestas Yates 35 sekundiga kaasmaalast Geraint Thomast (Ineos Grenadiers) ja poolakat Rafal Majkat (Bora Hansgrohe).

"He has conquered the Sassotetto!" ⛰@MitcheltonSCOTT's @SimonYatess becomes the overall race leader after a dominant victory in the Queen stage at #TirrenoAdriatico ???? pic.twitter.com/x2YZMLkhMx