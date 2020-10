Flora jalgpallinaiskond on tiitlist võidu kaugusel

Nädalavahetusel ootavad ees naiste meistriliiga 16. vooru kohtumised, kui laupäeval on vastamisi Pärnu Vaprus – Tallinna Kalev, Tulevik ja Suure-Jaani – Nõmme Kalju ning Põlva Lootos – Tartu Tammeka. Pühapäeval kohtub Flora naiskond Sportinguga ning kindlustaks võidu puhul oma kolmanda meistritiitli.

Tabeliliider FC Flora võõrustab 4. oktoobril kell 16 Lilleküla harjutusväljakul oma lähimat jälitajat Saku Sportingut ning tabeli seisukohast on tegemist olulise vastasseisuga. Võidu korral jääks Flora neli vooru enne hooaja lõppu konkurentidele püüdmatusse kaugusesse. Hetkel edestab Flora teisel kohal paiknevat Sportingut 11 punktiga. Senistes omavahelistes mängudes on Flora kirja saanud 5:2 ja 4:0 võidud.

Sportingu abitreener Carl Kalju: "Mäng tuleb kindlasti raske ja põnev, ent kui hoiame fookuse paigas ja mängime distsiplineeritult, on kõik võimalik."

Kaitsja Katariina Vardja: "Viimased kaks mängu on meie jaoks olnud rasked ja keerulised. Nüüd on kätte jõudnud aeg, kui mängime jälle Flora naiskonna vastu. Seekord oleme Flora naiskonna vastu paremini valmis kui eelmises mängus ja anname endast väljakul maksimumi."

Laupäeval on kavas kolm kohtumist. Tabeli ülemise poole heitluses võõrustab Pärnu Vaprus Rannastaadionil kell 17 Tallinna Kalevit. Neljandal positsioonil paiknev Vaprus jääb koht eespool olevast Kalevist maha hetkel viie punktiga. Hooaja jooksul on naiskonnad pidanud omavahel tasavägiseid heitlusi ning liigas on mõlemad korra tundnud võidurõõmu.

Vapruse abitreener Ruslan Mironov: "Põhimõtteline ja huvitav mäng Kalevi vastu kodus. Viimases kohtumises näitas Kalev meie nõrgad kohad ära - standardolukorrad ja eriti nurgalöögid, kus jäime palli ootama ja lasime sellest endale kaks väravat lüüa. Kodutöö on tehtud ja kindlasti nii lihtsalt me enam midagi ei lase. Mängupäev on pidupäev ja ootan uut lahingut põnevusega."

Mängija Evelin Harjakas: "Tulemas väga raske ja tähtis mäng Kalevi vastu. Kui tahame püsida medalikonkurentsis, siis laupäevase mängu kolm punkti on selle jaoks lausa hädavajalikud. Tuleb tegutseda võistkondlikult ja targalt ning oma võimalused realiseerida."

Kalevi peatreener Maksim Rõtškov: "Kõik mängud Vaprusega on olnud pingelised, oleme selleks valmis ka seekord."

Mängija Mirell Soasepp: "Tegime viimase mänguga endal elu suhteliselt keeruliseks, aga läheme Pärnusse enesekindlalt ja positiivselt võidu järgi. Murustaadion pole see hooaeg meile halastanud, aga tahame seda parandada."

Viljandis pannakse pall mängu kell 16, kui Tuleviku ja Suure-Jaani ühendnaiskond kohtub Nõmme Kaljuga. Tabelis kuuendat kohta hoidev ühendnaiskond on 15 vooruga kogunud 17 punkti. Eelmises voorus tuli neil vastu võtta kaotus Põlva Lootose vastu ning sellega lubati Põlval endast ka tabelis mööduda. Kalju tuleb kohtumisele vastu hea tunde pealt, sest eelmises voorus saadi kirja hooaja esimesed punktid tänu võidule Tammeka üle.

Ühendnaiskonna peatreener Sergei Vassiljev: "Kus eelmine mäng puudu jäi, sinna on vaja juurde panna. Siis saame ennast kolme punktiga ka premeeritud."

Mängija Mia Maks: "Nõmme Kalju on ettearvamatu naiskond ning kindlasti ei tohi neid alahinnata. Loodan, et oleme õppinud eelmise mängu vigadest ning suudame võtta vajalikud kolm punkti."

Laupäeva viimases kohtumises võõrustab Põlva Lootos kell 18 Lõuna-Eesti derbis Tartu Tammekat. Tabelis lahutab kahte naiskonda lausa 13 punkti, kui Lootos hoiab 20 punktiga viiendat kohta ning Tammeka jääb seitsme punktiga seitsmendale tabelireale. Omavahel on võistkonnad sel hooajal vastamisi läinud kahel korral, kui esimeses mängus noppis 2:0 võidu Lootos ja teine kohtumine lõppes 1:1 viigiga.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Naabritega on alati meeldiv madistada. Tartus õnnestus punkt kätte saada, proovime kodus vähemalt sama punktisaagi teenida."

Mängija Kristin Kukli: "Proovime sama hea mängu teha, nagu ühendnaiskonna vastu. Üks eesmärk oleks väravaid lüüa ja publikule hea mäng pakkuda."

Tammeka peatreener Sirje Roops: "Eelmise vooru mäng ei läinud nii nagu soovisime ning sel korral on tõestamist palju. Vastaste kolmandikul peame pea külmana hoidma ning oma olukorrad väravateks realiseerima."

Mängija Kaisa Kamenik: "Tabeliseis pole kiita, aga naiskond pole kaotanud usku endasse ning anname endast kõik, et laupäeval Põlvat võita."