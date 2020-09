Kelk Tartu rattamaratonist: korralduslikus mõttes on esikohal hügieen

23. Tartu rattamaratoni toimumiseni on täpselt kümme päeva ja võistluse peakorraldaja Indrek Kelk kinnitas, et kuigi teha on tulnud mitmeid muudatusi, et takistada koroonaviiruse levikut, saavad ratturid 20. septembril rajale minna.

"Jah, 23. Tartu rattamaraton toimub tõesti päriselt! Küll aga oleme viinud sisse mitmed muudatused, et kõik osalised tunneksid end sel päeval hästi ja turvaliselt," ütles Kelk pressiteate vahendusel. "Korralduslikus mõttes on kindlasti esikohal hügieen, mis puudutab nii käte pesemist/desinfitseerimist kui ka toidujagamise ümberkorraldamist. Samuti on väga tähtsad isikukaitsevahendid, mida kannavad nii korraldajad kui ka soovi/vajaduse korral kohalviibijad. Kuna üritus toimub värskes õhus, siis üleüldist maski kandmise kohustust ei ole."

"Anname ka oma osalejatele infot ja nõuandeid selle kohta, kuidas üritusel viibides käituda. Eelkõige loodame ja usume, et inimesed tahavad ka edaspidi rahvaspordiüritustest osa saada ning järgivad antud nõuandeid," jätkas Kelk. "Kõige olulisem, mida iga osaleja saab nii enda kui ka teiste kaitsmiseks teha: maratonile tulla ainult siis, kui oled täiesti terve! Kui tunned end halvasti või suisa haigena, jää koju."

Kelk täpsustas ka toidujagamise ümberkorraldamist: "Süüa saab nii toidupunktides kui ka pärast finišeerimist. Muutunud on ainult serveerimise viis ehk toidupunktidest saab täpselt samasugust toitu nagu enne, ainult et topsidest. Topsides on nii soolase toidu kui ka magusa valik. Finišis saab endiselt suppi, leiba, juua ja midagi magusat ning toidu jagamine toimub kontaktivabalt. Söök on kandikule ära pandud ja ise enam midagi eraldi võtta ei saa."

Kelgu sõnul sõidavad ka osalejabussid, kuid korraldajad soovitavad võimalusel kasutada isiklikku transporti. "Kuna buss on kinnine ruum, peab bussis kandma maski! Kellel oma maski pole, saab selle bussi sisenedes bussijuhilt," lisas ta.

Kuidas on stardialad korraldatud? "Stardialal soovitame hoida ikkagi teistega mõistlikku vahet ning vältida võimalusel siseruumide kasutamist. Tualetti kasutades desinfitseeri enne ja pärast käsi ning järjekorras oodates hoia distantsi," õpetas Kelk. "Stardikoridori tasuks siseneda nii hilja kui võimalik ning hoida ka seal teiste ratturitega distantsi. Kui on soovi, võib ka stardi eel maski kanda. Kui enam maski ei kasuta, on väga oluline visata see prügikasti, mitte jätta maha vedelema!"

Kelk kirjeldas ka, millised muudatused võrreldes varasemaga on tehtud finišialas. "Kuna on tõestatud, et viirus levib kõige paremini just siseruumides, siis plaanime viia ürituse läbi nii, et inimestel siseruumidesse asja ei oleks," lausus ta. "Finišis Tartumaa Elva tervisespordikeskuses toimuvad sel aastal kõik tegevused õues. Diplomite väljaprinti sel aastal finišis ei ole, soovijad saavad ise kodulehelt diplomi printida. Pesemisvõimalus on ainult välikraanide all ja sauna ei saa, mis on inimeste jaoks ilmselt ebamugavam, kuid vajalik viiruse leviku tõkestamiseks. Ainukeseks suletud ruumiks finišis on riietumistelk ning seal on seetõttu ka kohustuslik maski kanda. Kellel endal maski pole, saab selle korraldajalt."

Kas on siiski mingisugune oht, et üldise olukorra halvenedes jääb üritus ära? "Praeguses olukorras ja arvestades ürituseni jäänud aega, on väga väike võimalus, et asjad sedavõrd halvasti läheksid. Meie muidugi teeme enda poolt kõik, et üritus toimuks päriselt," kinnitas Kelk. "Vaid siis, kui järgime ühiselt kokkulepitud reegleid, saame näidata, et suuri rahvaspordiüritusi on võimalik korraldada ka praegustes keerulistes oludes."

Tartu rattamaraton peetakse 20. septembril, kavas on 89, 40 ja 21 km pikkused distantsid.