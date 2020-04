Itaalia spordiminister ei usu jalgpalli kõrgliiga jätkumisse

"Ma näen Serie A jätkumiseks väga vähe võimalusi," rääkis Spadafora intervjuus Itaalia meediale. "Kui mina oleksin mõne jalgpalliklubi president, siis ma hakkaksin uueks hooajaks valmistuma."

Prantsusmaa ja Holland on oma kõrgliiga hooajad juba lõppenuks kuulutanud. Inglismaa, Saksamaa ja Itaalia meistrivõistluste korraldajad on märku andnud, et nemad tahaksid hooaega jätkata. Spadafora usub, et kui ükskõik millist otsust vastu ei võeta, siis paluvad klubide presidendid lõpuks ise hooaeg peatada.

Itaalia peaministri Giuseppe Conte sõnul vaadatakse riigi eriolukorra meetmed üle 4. mail ning suure tõenäosusega lubatakse sporditiimidel uuesti treenima asuda 18. mail. Itaalia jalgpalliliit on võistlemise jätkamiseks koostanud ka meditsiinilise protokolli, kuid Spadafora sõnul ei pea valitsuse teadusekspert seda veel piisavaks ning arutelud jätkuvad.

"Kui meistrivõistlused peaksid siiski jätkuma, siis leiavad need aset kindlasti suletud uste taga," lisas Spadafora.

Itaalia kõrgliigas jäi pidamata 12 vooru, lisaks eelnevalt ära jäetud kohtumisi. Tabeliliider on Juventus, kes juhib ühepunktilise eduga Lazio ees.