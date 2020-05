Kolmas Inglismaa kõrgliigaklubi kinnitas vastuseisu neutraalsete väljakute plaanile

Alates 13. märtsist pausil olnud Premier League hellitab lootusi mängudega naasta 12. juunist. Juba praegu on lastud jalgpallurid individuaaltrennideks treeningväljakutele, kuid meeskondlikke treeninguid ei ole ilmselt oodata enne maikuu lõppu, kirjutab Soccernet.ee.

Esmaspäeval toimub kõikide osapoolte vahel taas koosolek, kuid hääletus, millega otsustatakse, kas mängud peetakse neutraalsel pinnal, ei toimu enne mai teist poolt. Otsuse läbi minemiseks peavad 20 klubist poolthääle andma 14.

Watfordi esimees Scott Duxbury kirjutas The Timesi vahendusel, et kuigi ta on poolt, et Project Restarti raames toimuvad mängud peetakse ilma pealtvaatajateta, siis mängude neutraalsele väljakule liigutamisega nõustuda ei saa. Duxbury hinnangul suudetakse Vicarage Roadil tagada umbes 300 inimesele mängu korraldamiseks turvaline keskkond.

