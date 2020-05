Inglismaa jalgpallihooaeg võib kulmineeruda Austraalias

Inglismaa jalgpalliagent Gary Williams on käinud välja idee mängida pooleliolev jalgpalli kõrgliiga hooaeg lõpuni hoopis Austraalias. Premier League'is on praegu pidada veel 92 matši ja liiga on kaalunud varianti naasta 12. juunil.

"Ma olen rääkinud Premier League'i klubidega ja neile see idee meeldib," lausus Williams väljaandele The Sun. "Ma olen rääkinud ka valitsuse ametnikega ja nad on selles osas entusiastlikud. Järgmisel nädalal räägime uuesti."

Inglismaa kõrgliiga mängud oleks planeeritud Lääne-Austraaliasse, mida koroonaviirus ei ole eriti laastanud. Kui Suurbritannias on haiguse tõttu surnud enam kui 28 000 inimest, siis Austraalias vaid 95.

"Meil uusi juhtumeid peaaegu pole," lausus Perthi osariigi senaator Glenn Sterle. "Meie sõprade jaoks tähendaks saabumine veidi aega karantiinis, aga siis oleksime valmis asjaga edasi minema."

Perthis oleks neli sobivat staadionit, mida saaks jalgpallimängudeks kasutada. "See on Austraalia spordielu keskus. Meil on värske õhk ja hea ilm. See oleks ideaalne," lisas Sterle.