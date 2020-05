Kolm Saksamaa kõrgliigaklubi liiget andsid positiivse koroonaproovi

"Kõigil kolmel positiivse proovi andnud inimesel puuduvad koroonaviiruse sümptomid," seisis jalgpalliklubi avalduses. "Kõik positiivse proovi andnud isikud püsivad järgmise 14 päeva jooksul kodus."

Kölni meeskond ei olnud nõus avaldama ühtki nime, et austada ja kaitsta iga isiku privaatsust. Veel tõi meeskond välja, et juhtum ei sega grupitreeningute edasist läbiviimist, kuna treeningkeskuses on jälgitud kõiki hügieeninõuded alates aprilli algusest.