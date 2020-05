Inglismaa jalgpalliliit plaanib kärpida aastast eelarvet 85 miljoni euro võrra

"Juhatus on kokku leppinud, et mõistlik on aastaeelarvet kärpida 85 miljoni euro võrra," ütles jalgpalliliidu esimees Greg Clarke. "See korvaks järgmise nelja aasta jooksul halvimal juhul tekkinud ligi 341 miljoni euro suurust auku. Ilmselgelt on sellel suur mõju meie plaanidele, mängudele ja projektidele, aga siin ei ole muud lahendust."

Järgmine nõukogu istung peetakse 21. mail. Inglismaal on kõrgliigamängud peatatud alates märtsi keskpaigast, kuid esialgsete plaanide järgi kavatsetakse meistrivõistluseid jätkata pealtvaatajateta juuni keskpaigast.