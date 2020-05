Veel üks Itaalia kõrgliiga mängija andis positiivse koroonatesti

Peale kaheksanädalast puhkeperioodi plaanivad Itaalia kõrgliigameeskonnad alustada esialgu treeningutega. Võistlemise osas on õhus jätkuvalt küsimärgid.

"Esimesel testimise perioodil selgus, et ühel mängijal on koroonaviirus," avaldas FC Torino. "See mängija püsib järgmistel nädalatel karantiinis ja teda jälgitakse." Rohkem ei tahtnud klubi kommentaare jagada.

Kuigi kõik 20 kõrgliigameeskonda on avaldanud soovi näha hooaega jätkumas, siis tundub Torino neist olema kõige vähem vastavas meeleolus. Ka klubi president Urbano Cairo on välja öelnud, et tegelikult peaks mõtlema juba uue hooaja peale.