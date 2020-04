Koroonaviirusesse haigestunud Prantsusmaa jalgpallur tuli koomast välja

23-aastane poolkaitsja vaevles kolm päeva tõsise kõhulahtisuse käes ja pöördus teisipäeva hommikul haiglasse. Esimene koroonatest osutus negatiivseks ja kolmapäeval pidi ta haiglast lahkuma, kuid siis halvenes olukord kopsudega.

"Ta läks tagasi samasse haiglasse ning vahetas seejärel veel kahel korral haiglat ja pandi lõpuks kunstlikku koomasse," lausus mängija agent Frederic Guerra väljaandele Le Parisien.

Laupäeva õhtul oli Guerral aga juba paremaid sõnumeid teatada. "Ta on hingamisaparaadist vaba ja kuigi ees ootab pikk taastumisprotsess, siis koomas ta enam ei ole. See on kahtluseta hea uudis," lisas ta raadiokanalile RTL. "Ta hingab ise ja seda on väga hea kuulda."

Prantsusmaa on koroonaviiruse pandeemias üks enimkannatanud riike, kus on registreeritud üle 161 000 juhtumi ja enam kui 22 000 surma.

Jalgpalli kõrgliiga hooajaga loodetakse jätkata 17. juunil suletud uste taga, aga selleks tuleb ametnikel saada kõigepealt valitsuse luba.