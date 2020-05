Itaalia kõrgliigaklubid otsustasid ühehäälselt meistrivõistlustega jätkata

Teatavasti on koroonaviiruse pandeemia Itaaliat väga raskelt tabanud, kuid viimasel ajal on olukord hakanud paranema. Seetõttu otsustasid kõik jalgpalli kõrgliigaklubid ühehäälselt, et praeguse hooaja allesjäänud mängud peetakse mingil viisil ära.