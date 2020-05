Itaalia spordijuht: Serie A jätkub juunis 99-protsendilise tõenäosusega

Itaalia olümpiakomitee president Giovanni Malago on kindel, et valitsus annab loa Itaalia jalgpalli kõrgliigale juuni keskpaigas mängudega jätkata.

Itaalia on koroonaviiruse pandeemia käes üks enimkannatanud riike, aga jalgpallieluga soovitakse sealgi edasi minna ning kolmapäeval otsustasid kõrgliigaklubid, et tahavad hooajaga jätkata 13. juunil.

"Ma arvan, et Serie A jätkumine 13. juunil on 99% tõenäoline," kommenteeris Malago telekanalile Rai. "Aga rääkimaks võimalustest, et hooaeg mängitakse lõpuni, läheb tarvis kristallkuuli. See on suur risk, aga Serie A esimene ja ainus eesmärk on jätkata."

Kõige suurem erimeelsus võib tekkida juhul, kui mõni mängija annab positiivse koroonaproovi. Korraldajad soovivad seepeale üksiku mängija karantiini asetamist, terviseministeerium aga pigem kogu võistkonna kaheks nädalaks isoleerimist.

Kui pallurite seas peaks tekkima mitmeid positiivseid juhtumeid, on see suur väljakutse mängukalendri koostajatele ja ei saa välistada võimalust, et hooaega lihtsalt ei jõuta lõpuni mängida.

Hetkel on Itaalia kõrgliigaklubidel peetud 25-26 mängu ehk pidamata on veel 12-13 vooru. Tabelit juhib Torino Juventus 63 punktiga, aga Rooma Lazio jääb vaid ühe silma kaugusele.