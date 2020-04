Laasi koduklubi juht: oleme valmis jõuludeni võidu sõitma

"See on rohkem kui lihtsalt väike lootusekuma. Ma väga loodan, et saame 29. augustil Nice'is stardilinnaku maha panna," vahendab Spordipartner.ee Denki sõnu. "Kuid Touri kõrval loodetakse veel kaks suurtuuri ja peamised klassikud veel sel aastal korraldada ning see tundub mulle täiesti ebareaalne."

"Kui sõidame Touri septembris, siis maailmameistrivõistlused ja Giro d'Italia toimuksid oktoobris ning Vuelta jääks detsembrisse. Meeskonnana oleme valmis jõuludeni võistlema," jätkas Denk. "Kui meil õnnestuks viis suurt klassikut ära sõita, oleme peaaegu kogu rattaspordi päästnud. Aasta lõpus saaksime öelda, et oleme heal positsioonil."