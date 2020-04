Harjuta targalt: Karl-Martin Rammo

"Mõtlesin, et näitan nendes rasketes tingimustes, kus oleme kodustel režiimidel, veidi liikuvaid harjutusi, et püsida aktiivsena," lausus olümpiapurjetaja Karl-Martin Rammo.

"Esimene harjutus, mida teha, on selline, kus taga on käed maas ja viime põlved külgedele maha. See aitab meil puusad lahti teha ja tunneme end mugavamalt."

"Teine harjutus, on venitada tagant reielihaseid. Tavaline venitus ja astud sujuvalt ette - kui jaksad - võid hoida tagumikulihase pingul ja minna ette nii kaugele kui võimalik."

Vaata harjutusi videost!