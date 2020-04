Harjuta targalt: Liis Kullerkann

Prantsusumaal viibiv Eesti võrkpalli rahvusnaiskonna temporündaja Liis Kullerkann näitab kahte harjutust, mida talle meeldib teha nüüd, kui pole võimalik saalis mängida võrkpalli ega treenida jõusaalis.

"Esmalt näitan soojendusharjutust, mis hõlmab mitut lihasgruppi ja soojendab mind alati hästi ülesse," selgitas toenglamangust käte sirutamist demonstreeriv Kullerkann.

"Selle harjutuse juures tuleks kindlasti jälgida seda, et teeksite seda aeglaselt, et kerelihased püsiksid pinges, et käe tõstmise hetkel puusad ei liiguks," kommenteeris USA ülikoolihariduse saanud ja seejärel Filipiinidel, Saksamaal ja Prantsusmaal profina võrkpalli mänginud Kullerkann.

"Teiseks harjutuseks on see, mida mulle kunagi ei meeldinud teha. Selleks on staatiline kõhulihaste hoid. Karantiinis olen selle võrkpalli abiga natukene ümber mõelnud ja nüüd teen seda suurima heameelega," ergutab 1.91 pikkune temporündaja ka neid harjutusi proovima, mis kohe pole kõige mugavad või lihtsamad.

"Kui teil on kodus pall, siis proovige järel," soovib Cannes´i lähistelt kõigile spordiga tegelemise rõõmu Kullerkann.