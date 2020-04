Harjuta targalt: Ardo Kreek

"Alustame kätekõverdustega, mis ei ole päris tavalised. Lased end alla ja hoiad end külje peale, et stabiliseerida õlga. Ühele poole, teisele poole. Alustage kolmest-neljast kordusest ühe poole peale. Edasi võib kordusi suurendada," soovitas Eesti võrkpallikoondislane Ardo Kreek.

"Järgmiseks näitaks ühe kõhulihase harjutuse, mis on väga hea süvalihastele ja alaseljale, kellel on väikseid seljaprobleeme. Minge selili ja väga tähtis on hoida kõht sees ja alaselg vastu maad," toonitas võrkpallur.

"Kui keegi on kodus, kes saab käe panna selja alla, siis tuleks suruda oma selga ja kõhtu vastu seda kätt. Harjutus keeruline ei ole, tuleb teha võimalikult rahulikult olenevalt enesetundest võib alustada vähemaga, aga soovitaks kümme kordust teha ja võib-olla isegi kolm-neli seeriat."

"Lõpetuseks näitaks komboharjutuse jalale, mis on hea tasakaalu harjutamisele. Lased põlvest alla, teine põlv üles ja pääsukese poosi!"

Vaata harjutusi videost!