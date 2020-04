Tokyo olümpiamängudeks valmistuv purjetaja Karl-Martin Rammo viibib hetkel kodumaal, aga tema paadid on üle maailma laiali ning koroonaviiruse pandeemia tingimustes pole neile lihtne ligi pääseda.

"Mul on kolm tükki, aga kaks neist on Austraalias ja üks Hispaanias. Siin ei ole tõesti esialgu ühtegi," lausus 30-aastane Rammo intervjuus ERR-ile.

"Eks tegelen selle murega ja kui ilmad hakkavad tõsisemalt soojemaks minema, siis on see ka põletavam küsimus. Täna on ette nähtud füüsilise ettevalmistuse aeg."

"Hetkel ma appi ei karju, aga varsti hakkan ja loodan, et Eesti purjetamise üldsus on nii suur, et paate laenata olümpiaettevalmistuseks jagub," usub Laser-klassi alusel seilav Rammo.

"Meil on klubides päris palju noori. Meil on päevas 24 tundi, suvel valget aega 16 tundi ja ülegi - usun, et leian aja, kui noored paati ei kasuta ja äkki saab neilt laenata."

Mõistagi on oma paat ikkagi kõige parem. "Kujutan ette, et ka Ott Tänak tunneb end oma ralliautos paremini kui mõne konkurendi omas. Aga see ei tähenda, et poleks võimalik konkurendi autos kiiresti sõita."

"Midagi sarnast on ka minul ja trennid tegemata ei jää ning olümpiaettevalmistus seisma kindlasti ei jää," on 2012. ja 2016. aasta olümpial käinud Rammo kindel.