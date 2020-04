Eesti purjetajate varustus on koroonakriisi tõttu mööda maailma laiali

Koroonakriisi tõttu on jäänud Eesti purjetajate varustus kolme riigi Austraalia, Itaalia ja Hispaania sadamatesse. Kuna hetkel pole ka selge, kuidas ja kus rahvusvaheline võistlus-hooaeg jätkub, siis Jahtklubide Liit varustust liigutada ka ei saa.

Pikalt Austraalias laagris olnud ja veebruaris seal MM-il võistelnud surfar Ingrid Puusta ja Laser-klassi purjetaja Karl-Martin Rammo ning nende treenerite varustused on Melbourne'is asuvas merekonteineris, sest järgmiseks sihiks olnud Tokyo olümpia lükati edasi ning pole selge, kus jätkub rahvusvaheline võistluskarusell.

"See oli siis Schenkeri toetatud 40-jalane merekonteiner, mis läks juba aprillis 2019 Itaaliast teele Tokyosse," ütles Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas. "Seal võisteldi eelolümpial ja maailmakarikal ja siis edasi läks see konteiner meie asjadega Austraaliasse. Nüüd ta siis peale võistlusi on seal platsi peal ootel."

Küll aga jõuab Austraalias MM-il purjetanud vendade Juuso ja Henri Roihu võistlusvarustus Itaaliast tagasi koju selle kuu lõpuks. "Vennad Roihud purjetasid seal viimati veebruarikuus 49er klassi MM-il, peale seda saatsime sealt konteineri Genova poole minema, kus pidi MK-sarja regatt olema, mis oleks olnud neile olümpia valikvõistlus. Aga see jäeti ära koroona tõttu ja meil õnnestus see konteiner ümber suunata Tallinna, ootame seda 30. aprillil siia," rääkis Kallas.

Itaalias Garda järve ääres on aga hetkel kinni Finn klassi tipu Deniss Karpaki võistlusvarustus ja Hispaanias laagerdanud noorte Laser-klassi sportlaste varustus.

"Palma de Mallorcal on meil Laseri purjetajate ehk siis purjetamisemiseakadeemia treeninglaagrijärgselt jäänud paadid ja treeneri varustus, jalgrattad ja riided ehk kogu varustus, mida nad seal trennis kasutasid," loetles Kallas. "Lisaks on Itaalias nii Deniss Karpaki kui 49er noorpurjetajate varustus, mis seal samuti on hetkel kinni."

Et pole teada, millal maailm terveneb ja kuna merekonteinerite liigutamised on väga kallid, jäävad Itaalias, Hispaanias ja Austraalias olevad Eesti purjetajate varustused laia ilma sadamaplatsile veel pikaks ajaks.