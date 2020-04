Kanter õpilastest: Urbanek leidis põllulapi, kuhu sai heiteringi üles panna

"Mul on praegu kaks õpilast Poolast – Piotr Malachowski ja Robert Urbanek. Piotriga tegime kiire otsuse, et kuna tal põlvega olid probleemid, siis sel teisipäeval käis ta põlveoperatsioonil – tehti puhastus, korrigeeriti asju. Kasutasime olukorra ära. Olid juba esimesed märgid, et selle põlvega olnuks võib-olla raske päris olümpiani välja vedada. Loodame, et see edasilükkamine tuli meile kasuks ja Piotr saab ilusa punkti oma karjäärile panna just Tokyos."

Kuidas treenivad Kanteri õpilased praegustes tingimustes? "Praegu oleme sellistel interneti vahendusel treeningutel. Mõlemad mehed on endale koju väikese kangikomplekti muretsenud. Robert on maal enda vanemate juures, kus on paremad võimalused – ta leidis põllulapi, kuhu sai endale ka väikse heiteringi üles panna. Esimese hooga tõmbas puude vahel väikse koormavõrgu üles ja heitis sinna."

"Oleme üritanud võimalustele hästi avatult vastu vaadata. Peame säilitama optimismi ja võtma sellest olukorrast parima välja, mis võtta on. Praegu oleme saanud treeningutega jätkata ja kui ühel hetkel tekib mingi arusaam, kus võiks olla mõni esimene võistlus, eks me siis saame hakata seda vormikõverat sättima. Praegu teeme sellist üldist treeningut ja vaatame."

Kas asjaolu, et 6. detsembrini olümpianormi täita ei saa, mõjutab ka sportlaste motivatsiooni? "Eks see kindlasti sportlaste teatavat motivatsiooni pärsib, aga selge see, et kui vaatame sellise noorema generatsiooni poole, siis vanemad saavad endale lubada sellist vaheaastat ja organismi turgutust, aga nooremad peavad igal juhul võistlema. Olgugi, et tulemused kvalifikatsiooni mõistes arvesse ei lähe, siis see teadmine, et su enesekindlus on selle võrra tugevam, et tead, et oled parem kui eelmine aasta, see aitab igal juhul uuel hooajale vastu minna. Kui 2021 tulevad taas uued võimalused, on kindlasti lihtsam seda normi alistada."

Kuidas hoiab Kanter enda vormi? "Olen alati olnud ettenägelik. Isegi mu tippspordi aegadel oli mul kodus maal oma jõusaal, heiteväljak. Kodus on mul samamoodi jõusaal olemas, et hoolimata sellisest kinnisest ajast on mul olnud kõik võimalused. Tippsport pühasid ei tunne ja kui väga tihti kippusid spordisaalid pühadel suletud olema, siis mul oli alati oma võimalus. Praegu mängin oma väikse pojaga iga päev jalgpalli, teeme sellised lihtsaid asju, mida hoovis saab teha ja sõidame ratastega. Kui ilmad lähevad ilusamaks, on ka rohkem tahet õues olla."