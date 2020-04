Ott Kallas: kui vee peale saame, on kõik vaimselt paremas seisus kui muidu

"Mõni üksik päev pärast eriolukorra kehtestamist orienteerisime kogu oma koolitusprogrammi ümber e-seminariks või videoseminariks, kus samaaegselt on õppurid ja koolitaja ühes internetiruumis, näevad üksteist ja materjale ning saavad küsida," lausus Kallas intervjuus ERR-ile.

"Ega midagi muud muutunud ei olegi, kui et koht on erinev. See on väga hästi õnnestunud ja kohe pärast esimest koolitust oli tagasiside see, et selliseid asju võiks antud ajahetkel rohkem olla."

"Oleme teinud korduskoolitusi, mis muidu olid juba jaanuaris ära - näiteks võistlusreeglite osas - ja sinna oli palju huvilisi registreerunud," jätkas Kallas. "Inimestel on praegu rohkem aega üle kui tavaolukorras."

"Kel muidu pole olnud aega ja võimalust ennast koolitada, siis praegu saavad seda positiivselt ära kasutada. Kui üks kord vee peale saame, on kõik vaimselt paremas seisus kui muidu."

Kallas toonitab, et purjetamises on see väga oluline. "Eks purjetamine on selline spordiala, kus teoreetiline pool on võrreldes teiste aladega suur - umbes pool-pool füüsiline ja vaimne. Vaimse poolega saab praegu ilusti tegeleda ja füüsilise poolega vabas looduses üksinda tegeleda."

Siiski on paljud treeningud senisest odavamad. "Tean, et paljud on trennidest osavõtu kuutasusid poole võrra vähendanud. Mõned, kel on võimalik, maksavad ikkagi täissumma," lausus Kallas.

"Eesmärk on see, et treenerid jääks ametisse. Et kui olukord saab läbi, ei oleks meil siin puhas plats. Samuti on eesmärk see, et lapsed ja noored püsiks trennides. Püüame teha kõik selleks, et tegevused jätkuks tänastest oludest lähtuvalt. Nii, kuidas on võimalik."