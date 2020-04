USA-sse jäänud Eesti noorkorvpallur: see on kõige turvalisem koht, kus olla

Kui Euroopas on enamik korvpallureid sunnitud koroonaviiruse pandeemia tõttu püsima kodus ning treeningvõimalused on piiratud peamiselt metsajooksu ja lihtsama jõutreeninguga, siis üks Eesti noorkorvpallur elab USA idarannikul Pennsylvania osariigis tara ja lukkude taga paiknevas oaasis, kus saab vabalt kasutada nii korvpalli- kui jõusaali.

Scotland Campus Sportsi nimelises tiimis palliv 18-aastane ja 187 cm pikkune Johannes Kirsipuu otsustas viirusepuhangu alguses, et jääb selleks ajaks USA-sse, kuna tema sõnul poleks Eestis tal nii turvalist keskkonda olnud, rääkimata treeningvõimalustest, vahendab Korvpall24.ee.

"Meil on nii, et koolilinnaku väravad on lukus ja mitte keegi sisse ei saa. Ainuke luba sisse-välja käia on võistkonna treeneril, kes kes elab kampusest väljas. Kuid ka tema käib väga-väga harva. Kool meil käib tavapäraselt, kuna ükski inimene ei tule meile väljast ja seetõttu on hetkel see kõige turvalisem koht, kus olla," selgitas Kirsipuu.

