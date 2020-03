Eestit esindasid Miroslaw Ryszkiewicz ja Vladislav Tšurilkin, kes kahe nädala eest kogusid viiest mängust kaks võitu ja kolm kaotust. Eile õnnestus alistada üks vastane ning kokku teenis duo Eestile kümnest vastasseisust üheksa punkti, vahendab Jalgpall.ee.

Meie alagrupi võitis täiseduga Saksamaa. 30 punkti kogunud sakslaste järel oli 24 punktiga teine Türgi. Bulgaaria sai kirja 15 punkti ja Ungari 12. Üheksa punkti kogunud Eesti järel oli kuuendal tabelireal Gibraltar, kellel jäi punktiarve avamata.

Miroslaw Ryszkiewicz oli eilse järel ääretult pettunud, sest Eesti esindajate tase oli selgelt kõrgem, kui lõplik punktisaldo seda näitas. "Lihtsalt selline päev, kus kõik mängud läksid halvasti. Isegi Gibraltari vastu midagi õnnestunud, aga nendest oli peajagu üle, mistõttu saime ikka võidu. Kui ausalt ütlen, siis ma ei usu, et Saksamaa ja Türgi meist paremad on. Endale näis, et mängumootor lausa töötas meie vastu. Veel hiljuti viigistasin prantslasest maailmameistriga, kes lõi mulle mängu lõpus viigivärava. Selle najal on keeruline uskuda, et nüüd ühegi teise riigi vastu ei saa. Türklasele, kelle suutsin kaks nädalat tagasi alistada, kaotasin nüüd 0:5. Ma ei usu, et ta kahe nädalaga nii palju paremaks sai. Meie oskused olid selgelt paremad, kui olid tulemused, aga positiivselt mõeldes teame, et turniire tuleb ju tulevikus veelgi ja loodetavasti on siis mängijate tasemed mängusiseselt võrdsemad, mis looks parimad eeldused turniir heaks läbi viimiseks. Kokkuvõttes oli ikkagi hea kogemus."

Eesti kohtumised:

16. märts Türgi – Eesti 5:2

16. märts Eesti – Saksamaa 1:3

16. märts Gibraltar – Eesti 3:4

16. märts Ungari – Eesti 5:4

16. märts Bulgaaria – Eesti 4:5

30. märts Eesti – Türgi 2:10

30. märts Saksamaa – Eesti 8:3

30. märts Eesti – Gibraltar 6:1

30. märts Eesti – Ungari 2:4

30. märts Eesti – Bulgaaria 2:5

Süsteem nägi ette, et ühe vastase vastu peeti kaks kohtumist (1 vs. 1) ning väravad liideti. Iga vastasega mängiti seega kokku neli matši "kodus" ja "võõrsil" printsiibil, kuigi hilisemate samasuguste näitajate puhul eraldi võõrsilväravaid ei arvestatud. Võit andis kolm punkti ning viik ühe punkti. Alagrupist pääses edasi võitja, teise koha omanikul avaneb võimalus pääseda järgmisse ringi lisaturniiri abil.

Alagruppide võitjateks osutusid lisaks Saksamaale veel Bosnia ja Hertsegoviina, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iisrael, Itaalia, Luksemburg, Holland, Rumeenia ja Serbia.

Teise koha meeskondade hulgas, kes hakkavad kohta järgmises ringis püüdma lisaturniiri abil, on lisaks Türgile Austria, Horvaatia, Taani, Soome, Leedu, Kasahstan, Montenegro, Portugal ja Hispaania. Lisaturniiri kohtumised peetakse 4. ja 11. mail.

Eilsed mängud, milles tegi otseülekande UEFA YouTube'i kanal (Itaalia – Ukraina, Valgevene – Gruusia, Saksamaa – Türgi, Holland – Rootsi ja Horvaatia – Prantsusmaa), on järelvaadatavad siin.