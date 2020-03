Korvpallitäht Kevin Durant nakatus koroonaviirusesse

"Olge ettevaatlikud, kandke enda eest hoolt ja minge karantiini. Saame sellest koos jagu," kommenteeris endine Golden State Warriorsi mängija sotsiaalmeedias.

Durant on üks neljast Netsi mängijast, kes andnud posiitivne koroonaviiruse testi. Kõik mängijad on karantiinis ning nakatunud on klubi arstide hoole all.

Tänavusel hooajal on kahekordne olümpiavõitja Durant pidanud Achilleuse kõõluse rebendi tõttu vahele jätma kõik Netsi mängud.