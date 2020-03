VTB Ühisliiga peatab samuti hooaja

"Koroonaviiruse leviku tõttu on Eesti välja kuulutatud eriolukord. Lisaks on mitmete klubide liikmed puutunud kokku nende riikide võistkondadega, kus on kõrge ohutase, näteks Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania ja Saksamaa. Ka mitmed mängijad on Ühisliiga juhtkonnale avaldanud muret võimaliku terviseohu pärast," seisab Ühisliiga avalduses.

Eile kaotas Kalev/Cramo tühjas Kalevi spordihallis peetud Ühisliiga kohtumises 81:98 Krasnodari Lokomotiv-Kubanile.

Ühisliiga loodab mängudega jätkata siis, kui olukord turvalisemaks muutub.