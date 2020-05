NHL-i volinik: plaanis on hooaeg lõpuni mängida

"Ma usun, et kui aeg ja olud on õiged, siis me suudame selle hooaja lõpuni mängida," ütles Bettman. "Kohtumiste ära jätmine oleks liiga lihtne lahendus. See tähendaks, et me lõpetaksime vaeva nägemise selle nimel, mille kallal oleme siiani töötanud. Mina isiklikult usun, et veel on võimalus."

Bettmani sõnul nõrgenevad ülemaailmselt piirangud, mis tähendab, et õigesti asju tehes ollakse võimelised ka hooaeg lõpuni mängima. Bettman ei täpsustanud, millise ajakava või formaadi järgi võiksid mängud jätkuda. Varem on liigaametnikud märku andnud, et vajadusel ollakse valmis edasi lükkama uue hooaja algust.

"Me loodame, et uuel hooajal saame juba mängida fännide juuresolekul," lisas Bettman. "Kui me peaks lõpetama selle hooaja augustis või septembris, siis uus ei algaks kindlasti oktoobris, vaid pigem novembris või detsembris. Kui kalendri paika panemise osas on vaja paindlikkust, siis seda me võimaldame."