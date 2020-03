Uisuliit kuulis juunioride MM-i korraldamise eest palju kiidusõnu

"Tasub olla enesekriitiline, aga ma arvan, et võib hinde viis miinus küll anda sellele võistlusele, eriti kui võrrelda EM-iga Grazis," rääkis ERR-ile lõppenud MM-i tehniline koordinaator, endine tippuisutaja Margus Hernits.

1,3 miljoni euro suuruse eelarvega juunioride MM-i edukale läbiviimisele aitas kaasa enam kui 400-liikmeline kohalik korraldustiim. "Meie oleme väga rahul," kinnitas uisuliidu president Maire Arm. "Meie suurimaks sooviks oli, et kõik läheks hästi, et mingeid äpardusi ei oleks, ja et meie organiseerimisega oldaks rahul."

"Nii palju kui ma siin kõigiga olen rääkinud, siis kõik kiidavad, tulevad juurde ja tänavad ja ütlevad, et nii tore, parim korraldus. Hästi mugavad tingimused, hea jäähall, hea toit, ladus korraldus ja kõik lahendatakse käigu pealt: vot sellised kommentaarid on," sõnas Arm.

Et koroonaviiruse ohu tõttu tuli üle päeva kõiki halli sisenejaid kraadida, siis pidid korraldajad tellima kiirelt vahendeid ja leidma juurde vabatahtlikke, kuid seegi mure lahendati.

"Meie meeskond oli väga tugev," kiitis Arm. "Varasemate kogemustega ja seepärast meil nii hästi õnnestuski. Kõigile suur tänu, kes siin ametis olid hommikul kella kuuest öösel kella kolmeni!"

See oli ühtlasi peaprooviks enne 2022. aasta olümpiamänge just Tallinnas toimuvateks täiskasvanute Euroopa meistrivõistlusteks. Kümme aastat tagasi kodust EM-i vedanud Margus Hernitsa sõnul on neil vaja veel detailsemalt lihvida kogu protsessi juhtimist.

"Eks sellise 100-150 inimesega organisatsiooni nädalaks üles ehitamisel tulevad tahes tahtmata kellelgi pikad päevad ja lühikesed ööd. Kui me suudaks selle protsessi juhtimise ja kommunikatsiooni natukese efektiivsemalt tööle panna, siis me oleme Euroopa meistrivõistlusteks mitte lihtsalt valmis, aga väga hästi valmis," kinnitas Hernits.