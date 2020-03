Miilen: loodan Kreeka liigas saadud küpsuse Prantsusmaale kaasa võtta

"Kreekas oleks mul kolm mängu jäänud, mis tähendaks seda, et märtsi viimase laupäevaga oleks mul hooaeg läbi. Siin lõpeb põhiturniir samuti märtsi viimasel laupäeval, aga siis on meil veel play-off'id ja eks näis, kuidas seal eurosarjas läheb," rääkis Miilen intervjuus ERR-ile. "Järgmisel nädalal on esimene veerandfinaal ja ülejärgmisel nädalal teine. Kui seal saame finaali, siis see pikendab ka hooaega veel. Ma loodan, et maini saab siin olla ja see tähendaks, et ma jõudsin kaugele."

Miilen tunnistab, et tegelikult läks tal Kreekas ka hästi ning tal on kahju, et nende klubi play-off'idesse ei jõudnud. "Kreeka liiga oli tõesti palju parema tasemega just võrkpalli poolest," jätkas Miilen. "Ise olin päris heal tasemel ja igas tiimis olid välismaalased. Mul oli hea tiim, väga hea treener, professionaalne ja treeningute poole pealt oli kõik väga hästi. Neli tükki said liigast edasi ja me olime hooaja esimeses pooles ehk enne jõule oma eesmärkide täitmise kursil, kuid uuel aastal kaotasime mõned mängud, kust oleks pidanud punkte saama ja tulid vigastused ja nii kiiresti need võimalused läksidki. Kuna Kreeka liigas saavad vaid neli tükki edasi, siis see on halastamatu ja seekord läks nii."

Miilen ei tea veel täpselt, millist rolli ta Prantsusmaa naiskonnas kandma hakkab. "Sellest ma ei olegi veel aru saanud, kas ma oleks kindel põhimängija või ma oleks kolmas nurgaründaja, kel oleks võimalus. Ma tean, et see, kes sai vigastada on USA nurk, aga ma pole päris kindel, kas ta oli põhis või jagas mänguaega," mõtiskles Miilen. "Need, kes hetkel on põhis, ma tean, sest ma mängisin nende vastu Soomes, nad on väga head mängijad nii, et midagi lihtsalt siit ei tule, aga ma usun, et mul on võimalus end tõestada ja ilmselt neil oli vaja mind, kui nad selle pakkumise tegid."

Miileni eesmärk on uues klubis teenida võimalikult palju mänguaega. "Kaks aastat tagasi, kui ma olin kõrgliigas, siis ma ei olnud väga oluline mängija enda tiimis. Minule väga ei toetutud. Ma olin küll platsil, kuid ma ei olnud väga väärtuslik. Ma tunnen, et see hooaeg oleks pidanud palju parem olema. Nüüd ma loodan, et olen mängijana rohkem küps ja kogenum, et ma suudaks selle Kreeka liigas saadud küpsuse ka siia liigasse tuua," jätkas Miilen. "Eks ole näha, mis see tase mul siis on. Jah, seal sain ma vahepeal 20-25 punkti, aga eks näis kas saan siin paremas liigas ka nüüd hakkama saan. Ja muidugi loodan, et teeniks järgmiseks hooajaks ka parema lepingu, kas siia või mujale klubisse, aga kindlasti on see hea märk."