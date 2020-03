Tanel Kangert lõpetas Pariisi-Nice'i velotuuri kolmandal etapil peagrupis

Garcia Cortina edestas grupifinišis kolmekordset endist maailmameistrit Peter Saganit (Bora-Hansgrohe) ja itaallast Andrea Pasqualoni (Circus-Wanty Gobert). Lõpusirge oli seejuures kergelt ülesmäge ning 200 meetrit enne finišit lükati piirdeaeda Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), kel oli kokkupõrge Hugo Hofstetteriga (Israel Start-Up Nation).

