Haasi omanik vihjas, et võib vormel-1 sarjast lahkuda

67-aastane Haas on mitmel puhul kinnitanud, et on edasisest investeerimisest huvitatud vaid juhul, kui tema võistkond suudab olla konkurentsivõimeline. Möödunud aastal pidi Haas meeskondlikus arvestuses aga leppima eelviimase ehk üheksanda kohaga, halvimaga pärast tiimi loomist 2016. aastal.

Pärast algavat hooaega jõustuvad F1 sarjas uued reeglid, mis tähendab muuhulgas seda, et kõik võistkonnad peavad F1-karussellis jätkamiseks sarjaga käed lööma viieks aastaks.

"Ma ootan, et näha, kuidas see hooaeg meie jaoks algab," rääkis Gene Haas Autospordile. "Kui meil on järjekordne halb aasta, ei ole ma väga positiivselt meelestatud [F1-s jätkama]. Meil on viis aastat selja taha jäämas. See pidigi olema testiks: teeme seda viis aastat, vaatame, kuidas läheb ja siis otsustame, kas jätkame. Ma ei ütle, et me ei tule tagasi. Aga teha seda veel viis aastat oleks väga suur kohustus."

"Suur küsimus peitub selles, kui palju lähevad 2021. aastal jõustuvad uued reeglid meile maksma? F1-s toimub nii palju muutusi, endalt peab tõsimeeli küsima, kas nendega kaasas käimiseks vajaminevad kulutused on seda väärt," lisas Haas.