Eesti profitiim nimetas debüütvõistluseks koosseisu

Tuleval kolmapäeval, 4. märtsil, ollakse joonel UCI 1.2 kategooria ühepäevasõidul Umag Trophy, kirjutab Baltic Chain Cycling. Võisteldakse 22 km pikkusel ringil, mida tuleb läbida seitse korda (154 km). Ringile jääb umbes nelja kilomeetri pikkune tõus, kus nõudlikumatel sektoritel on tõusunurk tsirka 6%. Starti lähevad Rait Ärm, Henri Treimuth, soomlased Antti Jussi Juntunen ja Ukko Peltonen ning lätlased Kristers Ansons ja Daniels Kazis.

Ratturid on juba kümmekond päeva Horvaatias Pulas treeninglaagris viibinud. "Kõik mehed on heas vormis ja nooremate puhul on märgata reaalset progressi. Oleme saanud laagris kvaliteetselt kilomeetreid ning kiirust koguda," iseloomustas hetkeseisu klubi treener Toms Flaksis.

Edasine võistlusgraafik märtsis:

8. märts UCI 1.2 kat ühepäevasõit Porec Trophy (Horvaatia)

12.-15. märts UCI 2.2 kat mitmepäevasõit Istarsko-Proljece – Istrian Spring Trophy (Horvaatia)

23.-29. märts UCI 2.2 kat mitmepäevasõit Tour de Normandie (Prantsusmaa)