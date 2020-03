Kudre stardib suusaorienteerumise EM-il MK-sarja teise naisena

Venemaal Hantõ-Mansiiskis 10.–15. märtsini toimuvate Euroopa meistrivõistluse eel hoiab Daisy Kudre MK-sarjas 121 punktiga teist kohta. Ainsana edestab Kudret rootslanna Magdalena Olsson, kes on hooaja jooksul kogunud 136 punkti.

Hooaja vältel suurepärast vormi näidanud Kudre tõdeb, et Siberis toimuva tiitlivõistluse ees on pinge tavapärasest suurem. "Kõik võistlused hakkavad uues kohas uuesti pihta ning maastik, radade käekiri ning kogu võistlus on alati uus," märkis Kudre, kes tunnistab samas, et enesetunne ja vorm on enne hooaja viimast suurvõistlust väga head. "Rootsis nägin, kui tihe konkurents on naiste esikümnes – iga väiksemgi viga maksab kätte. Aga ma lähen võitlema ja ma tunnen ennast kindlalt," ütles Kudre.

Rootsis samuti suurepärase võistluse teinud ja oma senise karjääri MK-sarja kõrgeima, viienda koha saavutanud Eesti meeste esinumbril Mattis Jaamal on treener Raul Kudre hinnangul EM-il head võimalused. "Mattis on väga hea ühisstardist sõitudes, kus tempo on kõrgem. Ta tõestas seda just ülemöödunud nädalal ja Venemaal on taas kõik võimalused Mattisel olemas," märkis Kudre.

Lisaks sõnas Raul Kudre, et ka Eesti määrdemeestele seavad Siberi olud suure väljakutse: "Meil on küll varasemaid kogemusi võistlustelt Krasnojarskist ja Tjumenist, ent sealne lumestruktuur on meile harjumatu ning keeruline on leida parimat libisemist."

Venemaal Hantõ-Mansiiskis toimuvad suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistlused lõpetavad ka maailma karika sarja hooaja. Kokku stardib sportlasi 18 riigist. Naiste esikolmikusse kuuluvad enne hooaja lõppu rootslanna Magdalena Olsson, Daisy Kudre ning rootslanna Linda Lindkvist. Meestest hoiavad esimesi kohti venelased Andrei Lamov, Vladislav Kiselev ja Eduard Khernnikov. Mattis Jaama on 16. kohal.

Esimese distantsina võisteldakse teisipäeval, 10. märtsil sprindis ja viieosalise võistlusprogrammi lõpetab pühapäeval teatevõistlus.

Võistluste programm:

Teisipäev, 10 märts – sprint

Kolmapäev, 11. märts – lühirada

Neljapäev, 12. märts – sprinditeade

Laupäev, 14. märts – tavarada

Pühapäev, 15. märts – teade