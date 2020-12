Treeninglaagris viga saanud Daisy Kudre loeb ettevalmistust kordaläinuks

Suusaorienteeruja Daisy Kudre, kes on kandidaadiks ka aasta parima sportlase valimisel, on koduse MM-iga kulmineeruva hooaja ettevalmistust hästi alustanud.

Eesti suusaorienteerujad naasid kahenädalasest Soome lumelaagrist, mida koondise naiste esinumber Daisy Kudre peab igati kordaläinuks.

"Esimesel nädalal olidki sellised pikad suusatreeningud, suusatamise treenimine ja teisel nädalal oligi spetsiaalselt meile valmistatud suusaorienteerumise tihe treeningradade võrk ning Soome koondisega tegime seal mitmeid treeningvõistlusi. Rõhuasetus oli orienteerumise tehnilise poole arendamisele," rääkis Kudre intervjuus ERR-ile.

Kudrega juhtus Soomes ka väike õnnetus, kui ta suurel kiirusel teise sportlasega kokku põrkas ja käe sisse sügava haava sai, mis vajas ka õmblusi.

Daisy Kudre kätt pidi treeningkokkupõrke järel õmblema Autor/allikas: ERR

"Õnneks jäid kõik luud-kondid terveks. Ehmatus oli küll alguses võib-olla suur, aga ma arvan, et see ei seganud üldse mu treeningettevalmistust, et läks nagu õnneks," ütles Kudre.

Soome laager oli koondisele heaks ettevalmistuseks olulisele hooajale, mis kulmineerub veebruari lõpus Käärikul peetava MM-iga.

"Ma ootan väga elevusega hooaega ja võistlusi. Ma olen kindlasti positiivselt meelestatud. Ma arvan, et mu ettevalmistus on läinud hästi ja seda näitas nüüd ka lumelaager Soomes, kus olid ka esimesed treeningvõistlused koos Soome koondisega. Mu vorm on hea ja just ka vaimselt ootan koduseid tiitlivõistlusi," rääkis Kudre, kelle tänavused tulemused, MK-etapi esikoht ja EM-i pronksid lubavad medalit oodata ka MM-ilt. Ent Kudre sõnul pole see ainus lootus, mis koduse tiitlivõistlusega seotud.

"Lähen kindlasti medalimõtetega MM-ile. See ei ole kindlasti lihtne, aga ma tean, et kui ettevalmistus läheb hästi, siis see on võimalik. Aga üleüldiselt ka eesmärgid - me oleme terve Eesti tiimiga väga tugevalt viimased paar aastat harjutanud ja hästi palju koos teinud ning meil on tiimiga ka eesmärk, et me tõesti tahame minna MM-ile ühtsetena ja head emotsiooni saama," ütles Kudre, kes on valikus ka tänavuse aasta parima sportlase valimisel.

"Kindlasti oli minu jaoks see üllatus. Aga väga positiivne. Ei olnud seda oodanud. Aga tore on näha, et eelmise aasta tulemusi ka märgati," lisas Kudre.

Detsembri lõpu ja jaanuari kavatseb Kudre treenida Šveitsis, kuid enne MM-i tuleb kindlasti kodustele radadele.