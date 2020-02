Eesti kõigi aegade kolmanda tulemuse jooksnud Võro: rekord on mul jalas

Kui võrrelda Eesti rekordiga, siis Õilme Võro võiduaeg 60 meetri jooksus 7,34 oli esimese võistluspäeva parim tulemus. Ksenija Baltale kuuluvast rekordist jäi lahutama viis sajandikku. Oma isiklikku tippmarki parandas Võro laupäeval kaks korda: eeljooksu aeg oli 7,38 ning finaaljooks veel nelja sajandiku võrra kiirem.

"Oli väga üllatav, kui kergelt see 7,38 eeljooksus tuli," rääkis Võro ERR-ile. "Kuskil kolmveerand distantsi pealt võtsin käigu täiesti välja. See, mis finaalis oli, ei olnud üllatav: teadsin, et Eesti rekord on mul reaalselt jalas, aga praegu ei vormistanud seda ära."

Meeste 60 meetri jooksu võitis värske rekordimehe Karl Erik Nazarovi puudumisel Henri Sai. 19-aastane sprinter parandas isiklikku rekordit viie sajandikuga ning tema võiduaeg 6,79 mahub samuti Eesti kõigi aegade edetabeli esikümnesse.

"Olin kolm nädalat vigastatud ja enne seda oli minu arust veel parem vorm," tunnistas Sai. "Olen aga õnnelik, et suutsin end kokku võtta. Olen väga rahul."

Sisehallis viimati kuus aastat tagasi Eesti meistriks tulnud Marek Niit võitis 400 meetri jooksu napi eduga Lukas Lesseli ees - võiduaeg 48,49. Noorte sprinterite esiletõus ja head tulemused motiveerivad ka meest, kelle nimel Eesti rekordid 100 kuni 400 meetrini, tippspordis jätkama.

"Individuaalselt olen enda jaoks päris palju ära teinud, aga teates ja üldse Eesti sprindis on hea pilt: Tony [Nõu] on USA-s, Nazarov jookseb siin, noored Sai ja [Ken Mark] Minkovski ning minu enda grupp: Jagorid, mina ja Rivar [Tipp]. Üritan siin kogu selles asjas sees olla, mingeid vägesid juhatada ja mingitega koostööd teha, et olümpia- ja EM-i aasta oleks nii esinduslik kui võimalik."

Varem nii sprindis, kaugushüppes kui seitsmevõistluses Eesti meistriks tulnud Hans-Christian Hausenberg teenis laupäeval oma esimese tiitlivõidu ka teivashüppes, ületades isikliku rekordi 5.30.

"Vahepeal ei julgenud hüpata, nüüd on kõvasti julgust tulnud," sõnas Hausenberg. "Järgmisteks võistlusteks võtan kaks sammu kaugemale ning jäigemad ja pikemad teibad. Kui ma praegu hüppasin viie hüppetrenni ja 12 sammu pealt 5.30, siis võib päris kõrgele hüpata."

Alles eelmise suvehooaja lõpus esimest korda kuulitõukes 19 meetri joone ületanud Jander Heil tuli täna Eesti meistriks uue isikliku rekordiga 19.17.

"Olen üsnagi rahul, aga arvasin täna, et võiks veidi rohkem tulla. Hooaeg ei ole veel läbi, mul on 28. veebruar Norras võistlus ja ma keskendun selleks," kinnitas Heil.