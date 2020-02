Eesti Karate Föderatsioon tähistas 50. aasta juubelit bareljeefi avamisega

Lisaks Eesti karateparemikule viibis Tauno Kangro loodud bareljeefi avamisel ka Jaapani suursaadik Hajime Kitaoka. Üheskoos meenutati salaja tehnikaülikooli ruumides harrastatud ala algusaegu ja räägiti tulevikuplaanidest ning karate olevikust.

"Ma arvan, et täna on karate tervis üsna hea, harjutajaid on üsna palju. Loomulikult konkurents on suur, meil on erinevaid võitlusalasid Eestis palju. Ma arvan, et kuna karatel on ajalooline ja mõnes mõttes kultuuriline taust, siis karate on justkui vanaisa ja isa paljudele teistele võitluskunstidele," rääkis Karate Föderatsiooni president Jaanus Rahumägi ERR-ile.

Karate pole maha matnud ka olümpiaunistusi, kuigi Tokyosse pääs on keeruline. "Kui tavaliselt on võitlusturniiridel ühes kaalus 70 inimest, siis olümpiamängudel on terve turniiri peale ette nähtud 70. See tähendab seda, et tegelikult igasse kaalu esimesed kümme peaks saama. Meil on veel võimalusi, loodame et läheb hästi."

