Nädalavahetusel tuleb Eesti meistrivõistlustel starti ka Ksenija Balta

22. ja 23. veebruaril toimuvad Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti talvised meistrivõistlused kergejõustikus. Stardis on ligi 240 sportlast ja esindatud 35 klubi.

Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel tuleb oma põhialal kaugushüppes starti ka olümpianormi jahtiv Ksenija Balta. Lisaks teevad tippudest kaasa Marek Niit, Jander Heil, Karl Erik Nazarov, Kätlin Piirimäe, Õilme Võro jpt.

Meeste 60 m distantsil tasub jälgida Henri Saia (SK Altius), Ken-Mark Minkovskit (Audentese SK), ja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev). 200 m tuleb Saia ja Minkovskiga tiitli nimel võitlema Eesti rekordimees Marek Niit (KJK Saare). Niit on üles antud ka 400 m jooksus, kus peamisteks konkurentideks on valitsev selle ala meister Lukas Lessel (SK Elite Sport) ning suvel kiireid sprindiaegu näidanud Rivar Tipp (TÜ ASK).

Naiste 60 m ja 200 m sprindidistantsidel tuleb rajale Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi), kellele pakuvad konkurentsi Marit Kutman (TÜ ASK), Karoli Käärt (Audentese SK) ning Anna Maria Millend (Audentese SK).

Veerandmailerid Helin Meier (KJK Nõmme), Liis Roose (TÜ ASK) ning Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev) peaksid üksteise vahel jagama 400 m distantsil Eesti meistrimedalid. Eelmainitud järjestuses lõpetasid sportlased mullustel Eesti talvistel meistrivõistlustel.

Selle nädalavahetuse üks põnevamaid heitlusi tõotab tulla meeste 60 meetri tõkkejooksus. Meistritiitlit läheb jahtima Karl Erik Nazarov (Audentese SK), Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), Johannes Treiel (KJK Saare) ning Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev). Sisehooajal on kõige nobedamalt tõkkeid ületanud Nazarov, kes tulemusega 7.84 püstitas 4. veebruaril Tartus Eesti noorsoorekordi.

Diana Suumann tuleb naistest favoriidina rajale 60 m tõkkesprindis.

Meeste teivashüppes läheb favoriidina võistlema Eerik Haamer (TÜ ASK). Eelmisel nädalavahetusel isikliku rekordi 5.20-ni viinud Hans-Christian Hausenberg ning mitmevõistluse Eesti meister Risto Lillemets (KJK Saare) peaksid eeldatavalt jagama kahvatumat värvi medalid.

Naistest on sel hooajal saanud teivashüppes parima tulemuse kirja Marleen Mülla (KJK Vike), kes hiljuti omavanuste Eesti meistrivõistlustel hüppas 4.05. Kaarte tuleb segama ja medali eest võitlema Lembi Vaher.

Põnevat duelli kuldmedalile on oodata naiste kõrgushüppesektoris. Starti tulevad Elisabeth Pihela (Audentese SK), kes äsja U-18 vanuseklassi Eesti tippmargi 1.85-ni viinud ning tiitlikaitsja Grete Udras (Audentese SK), kes samuti sisehooajal hüpanud 1.85.

Meeste kõrgushüppes on favoriidiks endiselt suurepärases vormis olev Karl Lumi (Tallinna SS Kalev). Eelmisel nädalavahetusel väljaspool arvestust Eesti U18, U20 ja U23 vanuseklasside talvistel meistrivõistlustel ületas Lumi kõrguse 2.14.

2019. aasta talvise Eesti meistri Tähti Alveri puudumisel on kaugus- ja kolmikhüppes peamisteks kuldmedali nõudlejateks Ksenija Balta (Tallinna SS Kalev), kes teeb oma sisehooaja esimese võistluse kaugushüppes ning Merilyn Uudmäe (Audentese SK), kes püüab meistritiitlit kolmikhüppes.

Kaugushüppes pakuvad Baltale konkurentsi Aet Laurik (KJK Tipp), Liisa Maria Lusti (Audentese SK) ja Lishanna Ilves (KJK Vike). Uudmäele kolmikhüppes klubikaaslane Johanna Sooover ja Annabel Luuk (TÜ ASK).

Meeste kaugushüppes on tiitlipretendendiks hooaja edetabelijuht, tänavu isikliku siserekordi 7.70-ni viinud Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev). Kaugushüppesektoris võime näha ka Rain Kaske, kes teeb üle mitmete aastate kaasa Eesti meistrivõistlustel. Kaugus- ja kolmikhüppes on kohal ka Jaak Joonas Uudmäe (Audentese SK).

Keskmaadistantsidel läheb mulluseid meistritiitleid 1500 ja 3000 meetris kaitsma Olavi Allase (Tartu SS Kalev). Meeste 800 m on oodata põnevat duelli Rasmus Kiseli (Audentese SK) ja Deniss Šalkauskase (TÜ ASK) vahel.

Liina Tšernovi puudumisel on naiste 800 m ja 1500 m peamiseks tiitlipretendendiks Kelly Nevolihhin (KJK Vike). 3000 m jooksudistantsil on eeldatav favoriit kuldmedalile Jekaterina Patjuk.

Tartus Martin Kutmani mälestusvõistlustel sisetippmargi 19.01 meetri peale viinud Jander Heil asub nädalavahetusel favoriidina kuulitõukes mullust meistritiitlit kaitsma.

Naiste kuulitõuke tiitlikaitsja Kätlin Piirimäe teeb sisehooaja avastardi just Eesti meistrivõistlustel. Aasta tagasi mõõdeti Piirimäe kuulimuna võidutulemuseks 15.38.

Kohal on ka Eesti käimisele viimaste aastatega uue hingamise andnud ja ohtralt rekordeid purustanud Jekaterina Mirotvortseva (KJK Kalev Sillamäe), kellelt võib igal võistlusel suurepärast tulemust oodata.