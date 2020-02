Martin Laas alustas Portugalis 13. kohaga

Esimese etapi võitis hollandlane Fabio Jakobsen (Deceuninck- Quick Step), kes edestas lõpuspurdis itaallasi Elia Vivianit (Cofidis) ja Matteo Trentini (CCC).

Laasiga kõrvuti lõputas ka tema meeskonnakaaslane Jempy Drucker, kes sai kirja 12. koha.

Algarve velotuur koosneb viiest etappist, neist kõige mägisem sõidetakse järgmisena.

He's done it again!



Fabio Jakobsen comes storming through the middle to win the opening stage of the Volta ao Algarve for the second year in a row.



???? Watch stage 2 live on Eurosport 2 on Thursday pic.twitter.com/TCRfuN6nHH