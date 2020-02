Rootsis põrus järjekordne sportlane dopingukontrollis

Rootsi sporti raputavad järjepanu uudised dopingukontrollis põrunud sportlastest, viimase kahe nädala jooksul on positiivse proovi andnud juba kolm sportlast.

Viimati jäi vahele kergejõustiklane, kelle nime pole avaldatud, küll aga on teada, et ta on Rootsi meistrivõistlustel medali võitnud.

Rootsi kergejõustikuliidust kinnitati ajalehele Dagens Nyheter, et uudis dopingukontrollis põrunud sportlasest vastab tõele. Tegemist on sportlasega, kes ei ole Rootsi kodanik, kuid kes on esindanud Rootsi klubi ja seetõttu saanud võistelda ka Rootsi meistrivõistlustel.

Esimene dopinguskandaal lahvatas veebruari alguses, kui maadlustähe, olümpiapronksi Jenny Franssoni dopinguproov näitas anaboolse steoroidi metüültestosterooni tarvitamist. Sportlane ise eitab tahtlikku keelatud ainete tarvitamist.

Nädal hiljem avaldati, et alles kahe kuu eest krossijooksu Euroopa meistriks kroonitud Rootsi sportlane Robel Fsiha andis positiivse dopinguproovi.