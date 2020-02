Rootsi sporditähe dopinguproov näitas anaboolse steroidi manustamist

32-aastane maailmameister sõnas intervjuus väljaandele Dagens Nyheter, et keegi võis dopingut meelega tema söögi või joogi sisse panna.

"Ma arvan, et keegi, kes oli minuga treeningu ajal samas ruumis, võis nii teha," lausus Rio de Janeiro olümpiapronks. "See on ainus asi, mida võin oletada. Ma ei saa aru, mil moel veel võis see mu suhu jõuda."

Franssoni sõnul pole võimalik, et dopinguaine jõudis kehasse toidulisandite või proteiinijoogiga, mida ta reklaamib.

"Tunnen end hetkel täiesti jõuetult. Samuti tundub see ebaõiglane," jätkas rootslanna. "Seda oli väga väike kogus ja mulle teadmata, aga saan ilmselt sellegipoolest kõvasti karistada."

Fransson andis positiivse proovi 9. jaanuaril, kui testijad ilmusid tema koduukse taha.

Fransson krooniti 2012. aastal naistemaadluse maailmameistriks kuni 72 kg kaaluvate sportlaste seas. 2016. aasta Rio olümpial tuli ta 69-kiloste naiste seas pronksile.

Kaks aastat hiljem Kaspiiskis toimunud Euroopa meistrivõistlustel võttis Fransson kuldmedali taas kuni 72 kg konkurentsis.

Viimasel ajal näitas rootslanna jätkuvalt head vormi, sest mullu tuli ta kuni 68 kg kaaluvate maadlejate seas MM-il hõbedale ja EM-il pronksile.