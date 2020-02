Alar Varrak ja Indrek Visnapuu võtsid vastu uue väljakutse

Meeste liitumisest klubiga oodatakse SK Nord kvaliteedi tõusu ning sellest tingituna tuntuse kasvu. Spordiklubi nimekas kollektiivis töötavad juba Tiit Sokk, Natalja Bestšastnaja ja Andres Olvik.

"Kuna klubil on ambitsioon saada parimaks ja mitmekülgseimat sporditeenust pakkuvaks spordiklubiks Eestis, lõime käed Spordiklubi Nord strateegilisi eesmärke ja erinevate spordialade ühtset vereringet looma Tartu Ülikooli lõpetanud, erinevatel spordialastel tööpostidel töötanud ning nii mängija kui treenerina Eesti korvpallimeistriks kroonitud Indrek Visnapuu," põhjendas sellise kaliibriga meeste noorteklubi juurde toomist peaarhitekt SK Nord juhataja Tarmo Oras.

SK Nordi eelmisel aastal sõlmitud koostööleping BC Kalev/Cramoga on klubi jaoks nii tunnustus kui ka väljakutse. SK Nordil on võimalus teha otsest ja sisulist koostööd Eesti esindusklubiga, samas ootab Kalev/Cramo kvaliteetse noortetöö tulemusena oma esindusvõistkonnale järelkasvu.

Korvpallivaldkonna senine juht Mart Uuehendrik, kes jätkab SK Nord juhatuse liikmena ning Nord Cramo Spordihoone juhatajana ütles: "Alar Varrak asub juhtima SK Nordi suurima harrastajate arvuga korvpalli valdkonda ja tema eesmärgiks on ühtse metoodika juurutamine, treeningkvaliteedi tagamine ning eduka koostöö loomine Kalev/Cramo tiimiga."

Alar Varrak on ise olnud Kalev/Cramo peatreener ning mitmekordne Eesti meister. Ta asus tööle veebruarist ja on uuest väljakutsest põnevil. "Mul on hea stardipositsioon. Nord on klubina jõudsalt kasvanud ja värskelt sai maitsta esimesi tulemusi, U-14 ja U-16 poisid tulid Eesti karikavõitjateks ning miks mitte ei võiks mõni neist paari aasta pärast Kalev/Cramo huviorbiidis olla," rääkis Varrak.

SK Nord on Piiri laagrist alguse saanud kiirelt arenev spordiklubi. Kuue aastaga on jõutud 1200 harrastajani seitsmel erineval spordialal – korvpall, ujumine, iluvõimlemine, võistlustants, judo, sporttants, sportaeroobika.