Uibo: treeninguid on tehtud ja Tallinnas võib ilusaid tulemusi teha

Sisehooaja ainsa võistluse pidanuks Maicel Uibo tegema märtsi keskel Hiinas, kuid eelmisel nädalal otsustati koroonaviiruse ohvriks langenud tiitlivõistlus tervelt aasta võrra edasi lükata.

"Kuna sise-MM jäi ära, siis tekkis väike mõte Tallinnas võistelda, et oleks treeningperioodile väike vaheldus. Ma arvan, et seitsmevõisltus on selline mõnus võistlus," rääkis Uibo intervjuus ERR-ile.

Kui Uibo oleks juba eelmisel aastal teadnud, et tiitlivõistlust sel aastal ei tule, siis mida ta oleks aasta alguses teisiti teinud? "Väga palju treeninguid muutnud ei oleks. Sisehooaeg on pigem raske trenni pealt. Põhirõhk on välishooaja peal, eriti peale pikka eelmist välishooaega. Sellise trenni pealt ei oleks eraldi sisehooajaks valmistunud, aga nipet-näpet midagi ikka," jätkas Uibo, kelle sõnul ta Tallinnas päris niisama starti ei tule. "Ma arvan, et kui keha ja kõik on korras, ja praegu tundub, et kõik on okei, siis võib ilusaid tulemusi teha. Trenni on tehtud ja niisama diivanil ei ole vedeletud."

Meeste seitsmevõistlusel on osalejaid 16. Starti on tulemas kolm mitmevõistlejat, kelle tippmargid on tugevamad kui 6240 punkti. 2018. aasta sisemaailmameistrivõistluste pronksmedali mehe isiklik rekord on 6265 punkti. Paremuselt teise isikliku tippmargiga on Tallinnasse tulemas ukrainlane Oleksei Kasjanov, kes on seitsme alaga kogunud 6254 punkti ning esmakordselt on Lasnamäe kergejõustikuhalli tulemas Euroopa valitsev sisemeister Jorge Urena Hispaaniast, kelle seitsmevõistluse tippmargiks on 6249 punkti!.