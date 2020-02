VIDEO | Rootsi teivashüppetäht oli lähedal uuele maailmarekordile

Duplantis, kes tuli mullu sügisel peetud Doha MM-il teiseks, võitis võistluse kuue meetri ületamisega. Noor Rootsi talent seadis seejärel kõrguseks 6.17 ning oma teisel katsel oli teivashüppetalent väga lähedal ka maailmarekordi väärilise kõrguse ületamisele: Duplantis oli oma keha juba latist üle saanud, kuid riivas seda siis oma parema käega.

Teivashüppe maailmarekord kuulub jätkuvalt 2012. aasta prantslasest olümpiavõitja Renaud Lavillenie nimele, kes ületas 2014. aasta veebruaris kõrguse 6.16.

"Ma arvasin, et see on võimalik," kommenteeris Duplantis, kes edestas tulemusega 5.80 teise koha saanud valitsevat maailmameistrit Sam Kendricksit. "Üldjuhul sa ei arva, et kõik su hooaja esimesel võistlusel välja tuleb, aga läks hästi."