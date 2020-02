Tanel Kasenurme, Patrik Markuse ja Patrik Kareliussoni tabamused viisid Eesti teise perioodi alguses 3:0 juhtima, Poola vastas kahe väravaga, aga Kasenurm taastas kolmandal perioodil Eesti kaheväravalise eduseisu. Paraku jõudsid poolakad normaalaja jooksul viigini (visates neljanda värava kaks ja pool minutit enne mängu lõppu) ja viskasid 3.20 pärast lisaaja algust ka võiduvärava.

Team ???????? does it! ???? They go to #WFCHelsinki2020! #12 Jan Rydzewski scores the golden goal and the celebrations may begin! ????

Final score:

????????- ???????? 5-4 ot.#WFCq2020 #floorball pic.twitter.com/r4ROfiIvrh