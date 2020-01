Kolm venda Sander, Oliver ja Stenver Savi sõidavad kõik juba homme hommikul koos ülejäänud koondisega Taani, kus neljapäevast pühapäevani peetakse MM-kvalifikatsooniturniir.

"See on päris eriline, sellist asja pole varem juhtunud," sõnas Stenver Savi vendadega koondisse kuulumisest. Noorima venna Stenveri sõnul on ta kõvasti vaeva näinud ja pingutanud, et koondisesse pääseda ning lootis seetõttu kutset saada. "Olin selle peale juba mitu aastat mõelnud," tõdes ta. "Seekord õnnestus."

Keskmine vend Oliver ja vanim vend Sander on ka varem koos koondises olnud, nüüd on võimalik kõigil kolmekesi spordiajalugu teha. "Kõigi mängijatega tekib mingi side, aga võib-olla on vendadega see veel suurem," arvas Oliver Savi. "Just eriti Sandriga, kellega oleme väikesest saati koos mänginud. Temaga on väljakul teineteise leidmine palju lihtsam kui teiste mängijatega."

Oliver on juba kogenud koondislane ning nii MM-il kui ka valikturniiril mänginud varemgi, seekordne koondis on tema sõnul hästi valmistunud. "Koosseis on tegelikult päris tugev, meil on Rootsi ja Šveitsi liigast mängijaid. Kompott kokku on päris hea."

Sander kuulus ka eelmisel, kodusel valikturniiril koondisse. Seekordne on aga ikkagi natuke eriline. "Eelmine kord mängides oli kvalifikatsioon Eestis, seekord mängime Taanis. Võib-olla teeb välismaa melu asja huvitavamaks, kuigi Eesti publiku ees oli väga lahe mängida," kinnitas ta.

Eesti alagrupikaaslased on turniiril Taani, Suurbritannia ja Island. Kõik võidetavad vastased. "Suurbritannia ja Islandi vastu peame kindlasti võitma," tõdes Sander Savi. "Taani vastu tuleb tihe rebimine, aga usun, et koondis on selleks valmis ja võtame juba sealt esimese võidu ära."

Alagrupivõitjad pääsevad otse MM-ile, kummagi alagrupi teise koha tiimid mängivad omavahel, selle mängu võitja pääseb samuti edasi. MM peetakse detsembrikuus Soomes. "Kindlasti on eesmärgiks valikturniiril kolme sekka tulla ja lunastada pääse finaalturniirile. Ma arvan, et see on meie kõigi eesmärk ja selle nimel me sinna tööd tegema läheme," kinnitas Oliver Savi.