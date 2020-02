11-aastane noormees tuli täiskasvanute seas brasiilia kabes Eesti meistriks

Lokotarile on see esimene meistritiitel meeste seas. Samuti pole ükski mängija veel nii noorelt täiskasvanute meistriks tulnud! Päris pauk luuavarrest see aga ei olnud – Lokotaril on eelmisest aastast ette näidata kuni 14-aastaste vanuseklassis maailmameistrivõistluste kuldmedal vene kabes, mille ta võitis Bulgaarias Kranevos. Samuti sai ta Eestis 2019 parima noore auhinna.

Teiseks jäi sama punktide arvuga Andrus Tull, kolmas oli vanameistrist tiitlikaitsja Raivo Rist 10punktiga. Esimesena jäi medalita 2018. aasta Eesti meister Argo Unnuk.

Naiste turniiri lõpetas võidukalt Piret Viirma seitsme punktiga. Hõbeda võitis Kaari Vainonen ning kolmas oli tänavune vene kabe meister Merilii Jalg viie punktiga.

Brasiilia kabet mängitakse 64-ruudulisel laual rahvusvahelise kabe reeglitega.